Відомий аграрій Петро Гадз отримав відзнаку від Папи Римського Франциска

За допомогу Зарваницькому духовному центру та Тернопільсько-Зборівській митрополії Петро Гадз отримав грамоту від Папи Франциска.

Минулого року в Зарваниці вперше відбувся з’їзд Марійських духовних центрів. До організації проведення такої знакової для краю події долучився і голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Петро Гадз.

В рамках проведення XIV з’їзду Марійських духовних центрів, на Тернопільщину завітали делегати двадцяти найбільших духовних центрів Європи та провели спільний конгрес у Зарваниці.

– Для організації з’їзду була проведена надзвичайно велика і тривала робота. Ми раді, що до цієї справи долучився і Петро Гадз – він перерахував 250 тисяч гривень. Протягом останніх років він багато допомагав і нашій семінарії, і Тернопільсько-Зборівській митрополії, яка минулого року святкувала 5 років з часу заснування, – розповідає економ духовного центру отець Володимир Фірман.

Саме з нагоди 5-тиріччя митрополії Папа Франциск нагородив грамотою Петра Гадза за допомогу Зарваниці, митрополії і Тернопільській Вищій Духовній Семінарії ім. Патріарха Йосифа Сліпого. Відзнаку благодійнику вручать уже найближчим часом.