Віктор Овчарук: «Реформа з децентралізації дала конкретні та відчутні результати для мешканців області»

На цьому наголосив голова обласної ради Віктор Овчарук під час зустрічі із журналістами семи областей України із півдня та сходу, які брали участь у прес-турі Тернопільщиною.

Ознайомитися із тим, які результати дали процеси децентралізації та створення об’єднаних територіальних громад в нашій області, приїхали журналісти із Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Одеської, Сумської, Харківської та Херсонської областей. Вони цікавилися досвідом найбільшої громади на Тернопіллі – Теребовлянської.

«Тернопільщина – лідер із створення об’єднаних територіальних громад. Наприкінці 2015 року новообрана обласна рада шостого скликання затвердила Перспективний план формування територій громад Тернопільської області, згідно із яким було створено 26 об’єднаних територіальних громад. Зрозуміло, що такий крок поклав на владу області і на громади велику відповідальність. За 2016 рік до загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад надійшло 355 з половиною мільйона гривень власних доходів. Відтак, уточнений план виконано на майже 115 відсотків. У листопаді 2016-го року обласна рада внесла зміни до Перспективного плану. На початок 2017 року в області уже є 36 об’єднаних територіальних громад. Вони охоплюють більше третини території області. Триває робота із розроблення змін до Перспективного плану формування територій громад задля охоплення усієї області. Населені пункти, побачивши перспективи існування у територіальних громадах, виявляють бажання об’єднуватися».

За словами Віктора Овчарука, Україна отримала ще один стимул для збільшення кількості та якості об’єднаних громад. 14 березня законопроект щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів, було прийнято.

Віктор Овчарук також звернув увагу журналістів на те, що обласна влада створює сприятливі умови і «є місточком» для забезпечення координації роботи громад у реалізації різних проектів від дер Очільник обласної ради зарепрезентував журналістам економічний, туристичний та духовний потенціал Тернопільської області.

Журналісти ознайомилися із новоствореним Центром культури та дозвілля, який днями відкрився у селі Лошнів, що входить до Теребовлянської територіальної об’єднаної громади. Кошти на його облаштування були виділені із бюджету громади та тих, що надійшли з державного бюджету для розвитку громади. За словами голови Сергія Поперечного, буде створено п’ять таких центрів, головне завдання яких – розвиток юного покоління.

Довідково. У ході реформи значно розширені видаткові повноваження об’єднаних територіальних громад – відповідним бюджетам передано на фінансування значну частину видатків, що раніше перебувала у компетенції районних бюджетів. Унаслідок цього видаткова частина загального фонду бюджетів об’єднаних територіальних громад на 2016 рік виконана в обсязі 872,8 мільйона гривень, що у 10 разів перевищує показник попереднього року.