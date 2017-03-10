Водії вантажівок продовжують руйнувати дороги Тернопільщини

Щодня від 10 до 15% кермувальників великогабаритних автомобілів, які перевіряють на вагових комплексах області, виявляються порушниками.

Перевантажуючи транспортні засоби, вони завдають чималої шкоди дорожньому покриттю.

Аби проконтролювати рух фур, на головних дорогах Тернопільщини М-12 Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка і М-19 Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече працюють два сучасні габаритно-вагові комплекси (ГВК). Вони мобільні і працюють з мінімальним відсотком похибки, що дозволяє оцінити реальну ситуацію на дорогах. До того ж, щодня їх встановлюють на інших ділянках автошляхів Тернопільщини, аби водії не змогли передбачити розташування ГВК. На кожному з комплексів присутні працівники Служби автомобільних доріг, Укртрансбезпеки та Нацполіції.

Один пристрій важить близько 80-90 автомобілів щодня. 10-15% з перевірених автомобілів виявляються перевантаженими. Найчастіше фіксують порушення перевантаження на вісь.

Водії, які перевантажують свої фури не лише ризикують не доїхати до місця призначення через поломку авто, а й завдають величезних збитків державі. Великогабаритні авто руйнують дорожній одяг, на ньому під тиском утворюються напливи. Щороку Служба автомобільних доріг змушена витрачати кошти платників податків на ліквідацію наслідків безвідповідальності водіїв вантажівок.

Нагадуємо, зараз на дорогах Тернопільщини державного значення допустимо перевозити вантажі до 40 тонн (разом із масою транспортного засобу). На місцевих – 24 тонни.

На порушників чекають штрафи у євро, розмір яких залежатиме від того, скільки кілометрів українськими дорогами проїхав горе-водій.