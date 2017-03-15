Виборці дали нардепу Олегу Барні два тижні…

Позачергова сесія Чортківської районної ради одноголосно прийняла рішення про неприпустимість будівництва каскаду ГЕС на Дністрі. Героєм цього сесійного дня став депутат Любомир Хруставка. Завдяки його енергійному виступу і обгрунтованим пропозиціям депутати прийняли сильне рішення по блокаді ОРДЛО. За його ініціативою вже на початку сесії у порядок денний було включено й питання про ГЕС.

Любомир наполягав також на включенні у текст рішення районної ради пропозиції до Народного депутата від Чортківського округу О. Барни впродовж 2-х тижнів оприлюднити свою позицію з обох питань: і по блокаді, і по дністровській авантюрі “Укргідроенерги”.

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