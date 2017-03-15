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Виборці дали нардепу Олегу Барні два тижні…

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Позачергова сесія Чортківської районної ради одноголосно прийняла рішення про неприпустимість будівництва каскаду ГЕС на Дністрі. Героєм цього сесійного дня став депутат Любомир Хруставка. Завдяки його енергійному виступу і обгрунтованим пропозиціям депутати прийняли сильне рішення по блокаді ОРДЛО. За його ініціативою вже на початку сесії у порядок денний було включено й питання про ГЕС.
Любомир наполягав також на включенні у текст рішення районної ради пропозиції до Народного депутата від Чортківського округу О. Барни впродовж 2-х тижнів оприлюднити свою позицію з обох питань: і по блокаді, і по дністровській авантюрі “Укргідроенерги”.

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