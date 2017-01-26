Високі чини на зустріч з тернопільськими активістами прийшли з ознаками алкогольного сп’яніння?
Про це пише громадський активіст Іван Ковалик у мережі Фейсбук.Під час екскурсії на Новодністровській ГАЕС, деякі представники Заліщицького району показово відзначилися!
- Так, голова Заліщицької РДА Борис Шипітка та сільський голова с. Зелений Гай – Прокоп Ігор прибули на режимний об’єкт з ознаками явного алкогольного сп’яніння! Більше того, Борис Іванович аморально ображав Борис Гора , за його позицію проти будівництва каскаду ГЕС на Дністрі.
Так, Борис досить різкий у своїх висловлюваннях, але чи має моральне та законне право чиновник в категоричній формі принижувати людей за їхню позицію, чи має право чиновник в такому стані працювати?