Як село Устя Борщівського району маланкувало (фото)

Місцеві мешканці дотримуються традицій та водночас влаштовують тут бал-маскарад, подивитися на який приїжджають мешканці з багатьох регіонів України. Привітав зі святом мешканців і голова обласної ради Віктор Овчарук.

«Минулого року на цій сцені наголошував на тому, що такі автентичні свята, які відбуваються на Маланки в селах Усті, Горошовій, обласна рада буде підтримувати і фінансово. Це відбулося. Обласна рада виділила кошти на співфінансування цих заходів. Переконаний, що обласна рада працюватиме у цьому напрямку і надалі, щоб зберігати наші традиції, розповідати про них. Адже вони направду унікальні, і про них має знати уся Україна. А це, у свою чергу, сприятиме і туристичній привабливості краю».

Мешканці та гості склали спільну молитву та коляду, послухали виконання різвяних колядок у виконанні місцевих фольклорних колективів, а також автентичні елементи святкування Маланки.