Як священнослужителі Московського Патріархату наживаються на майні кременецької громади

Як священнослужителі Української Православної Церкви Московського Патріархату наживаються на майні кременецької громади розповідають активісти Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану у мережі Фейсбук.



В 1990-му році рішенням виконкому Кременецької міської ради Тернопільсько-Кременецькій єпархії УПЦ МП було передано в безоплатне користування нежитлове приміщення за адресою м. Кременець вул. Леніна (в подальшому перейменована на вул. Шевченка), будинок №53. Під цим приміщенням малась на увазі прибудова, яка прилягає до будівлі Свято-Миколаївського Собору.

Разом з тим, це рішення виконкому Кременецької міської ради викликає значне здивування, оскільки під номером 53 по вул. Шевченка в м. Кременець зареєстрований УНІВЕРМАГ. Виникає законне запитання – як релігійній громаді було передано приміщення під чужим номером будинку?

Використання вищевказаного об’єкта нерухомості здійснюється виключно в «релігійних» цілях – в ньому торгують побутовими товарами. При цьому власники магазину, що розмістився в храмовій прибудові, за користування приміщенням регулярно сплачують орендну плату «святим отцям» Свято-Миколаївського собору. Хоча останні, звичайно, називають таку орендну плату не інакше, як «благодійна пожертва». Проте, підміна понять не змінює суті – священнослужителі УПЦ МП наживаються на нерухомому майні кременецької громади.

В грудні 2016 року в отців УПЦ МП, після більше ніж двадцяти років не зовсім законного користування нерухомим майном кременецької громади, виникло бажання це нерухоме майно приватизувати. Але як це зробити, якщо власного адресного номера об’єкт нерухомості не має, а під чужим номером його не зареєструють? Саме з цією метою в Кременецьку міську раду представником Свято-Миколаївського собору було подано заяву про зміну адресного номеру нежитлового приміщення, в якій було висловлене прохання змінити номер будинку по вул. Шевченка в м. Кременець з №53 на №53а. Таким чином, прибудова отримує адресний номер, за яким її в подальшому і приватизують, благо, що в проекті рішення є відповідні пункти.

Може комусь здається, що ми надмірно акцентуємо увагу на УПЦ МП, але так об’єктивно склалось, що жодна інша релігійна інституція на Тернопільщині, так цинічно і нахабно не порушує закон, ще й прикриваючись звинуваченням в «утисках церкви».

Просимо правоохоронців, органи виконавчої влади та Кременецьку міську раду розцінювати цю інформацію, як повідомлення про правопорушення і зробити все, щоби вберегти Свято-Миколаївський собор!