Як тернополяни залишилися без дороги та 30 млн. грн.

Чим керується українське правосуддя? Таке питання виникає, напевно, в кожного другого хто з ним стикається.

Загальновідома практика, що після рішення суду одна сторона трактує його як цілковито правильне (сторона, що перемогла), а інша – цілком неправомірне (сторона, що програла). Проте, коли стороною по справі є організація яка розпоряджається бюджетними коштами, то така справа стосується кожного з нас (платників податків та споживачів державних послуг та робіт).

До нас потрапили матеріали справи якраз за участю розпорядника бюджетних коштів:

У 2012 році Служба автомобільних доріг у Тернопільській області замовила у ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс» на ремонт автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на Брест)-Ковель-Чернівці-Тереблече (на Брест) на ділянці км 286-800 до 259+546 (обхід м. Кременець). Частина робіт була зроблена, проте неякісно, що підтверджено експертним висновком. Більше того, фактично виконані роботи по вкладанню нижнього шару не дозволяють виконати наступні роботи по завершенню (тобто цей шар треба зривати). Кошти за виконання фактичних робіт оплачені не були відтак виконавець ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс» подав на замовника до суду. Суддя Господарського суду Бурда Н. М., керуючись роз’ясненнями викладеними в Листі ВСУ прийняла рішення на користь виконавця, тобто поставила форму (папірець акту виконаних робіт) вище за сутність (факт неякісного виконання робіт). Крім цього суддя Бурда фактично не взяла до уваги висновки експертизи яку сама й замовила в ході розгляду справи. Відтак Службі автомобільних доріг доведеться сплатити виконавцю за неякісно-виконані роботи 21 млн. грн. та ще близько 10,4 млн. грн. інфляційних та штрафних втрат виконавця. Цікавий факт: на момент виникнення справи, у ВРЮ знаходилася заява судді Бурди про відставку, проте із прийняттям судового рішення щодо на користь ТОВ «Луцькавтодор-Сервіс» Бурда відкликає заяву про відставку і продовжує творити правосуддя. А, що непогана робота? Відтак, громадяни залишилися без дороги, а бюджет у який сплачували податки кожен з нас втратив більше 30 млн. грн.

Хто повинен відповісти за вищеописане безчинство та чому такими справами не займаються правоохоронці для того щоб встановити винних осіб – питання риторичне.