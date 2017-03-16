За два дні на території Збаразького району трапилось три ДТП, в яких дві людини отримало травми

15.03.2017 року до працівників поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря Збаразької лікарні, про те що до них з забоєм грудної клітки доставлено жителя м. Запоріжжя, 1979 р.н. На місце виїхала слідчо-оперативна група. Як з’ясувалось чоловік отримав травми внаслідок ДТП на а/д Тернопіль-Кременець, біля с. Ст. Збараж. Він, керуючи автомобілем «MERCEDES-BENZ», не впорався з керуванням та допустив перекидання автомобіля, внаслідок чого отримав вказані травми. Транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик Збаразького ВП.

16 березня, близько 10 год. на 306 км. 500 м. автодороги міжнародного значення Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече (поблизу ресторану «Стожари) водій автомобіля «TOYOTA LAND CRUISER», житель Київської області, 1961 р.н., не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та допустив зіткнення з автомобілем «FIAT DOBLO», під керуванням жителя Збаразького району, 1964 р.н., який рухався в попутньому із ним напрямку. Внаслідок ДТП водії не постраждали, чого не скажеш про їхні транспортні засоби. На керманича «TOYOTA LAND CRUISER» складено протокол про адміністративне правопорушення передбачене ст.124 КУпАП.

Цього ж дня, близько 11 год. в с. Колодно, водій автомобіля «КАМАЗ», 1990 р.н., житель Збаразького району, здійснив наїзд на перехожого, 1978 р.н.,місцевого жителя, який раптово вибіг на проїжджу частину дороги. Останній госпіталізований до Збаразької ЦРКЛ. Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку. Наразі поліція з’ясовує всі обставини та причини ДТП.