За сприяння Миколи Люшняка капітально відремонтована опорна школа у Хоросткові (фото)

Рішенням сесії міської ради у загальноосвітню школу I-III ступенів №2 визначено опорною, тому заклад отримав істотну підтримку від держави на ремонт. За сприяння Миколи Люшняка для відновлення закладу освіти з держбюджету виділено 600 тисяч гривень.

У школи I-III ступенів №2 був утеплений корпус та проведений капітальний ремонт, кошти на який за сприяння Миколи Люшняка були виділені на соціально-економічний розвиток місту Хоростків, субвенційних коштів на опорну школу та із районного бюджету. Загальна вартість робіт складає більше 1,4 мільйона гривень, а дітей із шкіл-філій до опорної школи тепер возитиме шкільний автобус.

– Сьогодні у повній мірі ми відчуваємо справжню підтримку з боку влади. Наші учні здобуватимуть освіту в комфортних умовах, до того ж вирішене питання транспортного забезпечення, яке ще донедавна стояло по-особливому гостро. Дякую всім, хто долучився до цієї доброї справи. Беззаперечно, найбільше інвестицій ми повинні вкладати у наших дітей, щоб у майбутньому вони стали успішними й конкурентноспроможними особистостями, — зазначила директор опорної школи Галина Ворона.

– На прикладі школи у Хоросткові ми бачимо дієві реформи влади, це стосується і коштів на ремонт із Фонду регіонального розвитку і «плюси» від системи опорних шкіл, яку ввело Міністерство освіти і науки. Таким чином начальні заклади отримують допомогу з конкретними проблемами, місцева влада і колективи шкіл грамотно створюють актуальні проекти, а влада їх реалізовує. Наше суспільство поступово звикає до реформ і привчається ними вірно користатися, саме це і було метою нашої державницької політики, – наголосив Микола Люшняк.