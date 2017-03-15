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За втручання прокуратури у власність територіальної громади повернуто земельні ділянки вартістю 146 тис. гривень

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На виконання рішень суду за позовами керівника Кременецької місцевої прокуратури визнано спадщину громадян відумерлою та передано у комунальну власність територіальної громади села Підгайці Шумського району земельні ділянки площею 4 га вартістю 146 тис. гривень.
Довідково: Усього, з початку 2017року, органами прокуратури повернуто у державну та комунальну власність 17 га землі вартістю понад 2 млн. грн.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області

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