Як у Заліщиках рятували бідолашного кота
Зранку 2 січня в м. Заліщики на вул. Ущилівська, 37 рятувальники зуміли порятувати сердешного кота, який потрапив у скрутне становище.
Якщо вірити, що коти мають у запасі 9 життів, як мінімум одного заліщицький кіт міг позбутися на другий день 2017-го, — опинившись на дні криниці. Однак місцеві рятувальники підняли його на безпечну поверхню неушкодженим.
Чи сталася така сумна пригода з твариною з його власної необережності чи через вандалів людського походження, невідомо.