Як у Заліщиках рятували бідолашного кота

Зранку 2 січня в м. Заліщики на вул. Ущилівська, 37 рятувальники зуміли порятувати сердешного кота, який потрапив у скрутне становище.

Якщо вірити, що коти мають у запасі 9 життів, як мінімум одного заліщицький кіт міг позбутися на другий день 2017-го, — опинившись на дні криниці. Однак місцеві рятувальники підняли його на безпечну поверхню неушкодженим.

Чи сталася така сумна пригода з твариною з його власної необережності чи через вандалів людського походження, невідомо.