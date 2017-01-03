Заліщики Новини Тернополя 

Як у Заліщиках рятували бідолашного кота

Irena Прокоментуй!

Зранку 2 січня в м. Заліщики на вул. Ущилівська, 37 рятувальники зуміли порятувати сердешного кота, який потрапив у скрутне становище.

Якщо вірити, що коти мають у запасі 9 життів, як мінімум одного заліщицький кіт міг позбутися на другий день 2017-го, — опинившись на дні криниці. Однак місцеві рятувальники підняли його на безпечну поверхню неушкодженим.

Чи сталася така сумна пригода з твариною з його власної необережності чи через вандалів людського походження, невідомо.

 

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