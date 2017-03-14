Залозецький спиртзавод може запрацювати вже цього року 



Вже у цьому році може відновити роботу Залозецький спиртзавод, який вже рік не працює. Про це стало відомо під час робочого візиту голови обласної державної адміністрації Степана Барни у Залозецьку об`єднану територіальну громаду. Очільник краю також відвідав і Залозецьке МПД ДП «Укрспирт».

«Залозецький спиртзавод – один з ключових флагманів в Тернопільській області. На жаль, проблеми у спиртовій галузі у нас є. Адже у порівнянні з 2015 роком у нас скоротилися на 50% обсяги виробництва спирту. Це не може нас не турбувати. Я беру на себе зобов`язання поговорити з цього приводу з Міністром аграрної політики та продовольства України Тарасом Кутовим щодо можливості врегулювання цього питання», – зазначив Степан Барна.

Голова облдержадміністрації переконаний, що потрібно шукати нові ринки збуту не тільки в Україні, а й за кордоном. Це може бути Угорщина, Польща, Молдова, країни середньої Азії.

Загалом, повноцінно завод не працює ще з 2014 року. Однак у в лютому – березні 2016 він частково відновив роботу – виробив 93,4 тис. декалітрів спирту на суму 8,3 млн гривень.

«Спиртову галузь може врятувати тільки приватизація. Якщо прийдуть інвестори, вкладуть кошти, тоді зможемо говорити про розвиток», – переконаний керівник Залозецького МПД ДП «Укрспирт» Володимир Кунцьо.

Відновлення повноцінної роботи заводу дозволило б працевлаштувати більше сотні людей, а також суттєво наповнити бюджет Залозецької об єднаної територіальної громади.

«Залозецький спиртзавод був одним із наповнювачів бюджету Зборівського району. У 2015 році до зведеного бюджету підприємство перерахувало 373 тис. грн., з них до державного – 83,0 тис. грн., до місцевого – 290,0 тис. грн. Тому ми можемо прогнозувати, що це також були б значні надходження до бюджету Залозецької громади», – констатував Любомир Фесик.

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