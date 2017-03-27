Зборівська міська ОТГ в очікуванні призначення виборів

14 березня Верховна Рада прийняла законопроект №5520 щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів. Прийнятий законопроект дає можливість для створення об’єднаних громад, до складу яких увійшли місцеві ради різних районів. Одна з таких – Зборівська міська ОТГ, яка почала утворюватися у 2016 році у жовтні. До неї входять 16 сільських рад і місто Зборів. Орієнтовна кількість населення – 20 тисяч.

«На сьогоднішній день у нашій громаді є два міжрайонних населених пункти, зокрема Августівська сільська рада і Великоплавучанська сільська рада – це Козівський район. Через відсутність закону не було призначено виборів. Весь пакет документів був прийнятий і переданий в ЦВК. Зараз чекаємо на підписання закону і відповідно, коли ЦВК призначить вибори у нашій громаді», – каже міський голова Зборова Руслан Максимів. – «Найнагальнішими питаннями у нас є дороги. Коли ми об’їжджали населені пункти, побачили жахливий стан автошляхів. Звичайно кожна людина хоче, щоб був нормальний доїзд, щоб доїжджали автобуси, забирали дітей до шкіл. Є ще інші проблеми. Це стосується водонапірних меж. Труби також потребують заміни, можливо, прориви ремонтувалися, але заміни ніколи ніякої не було. Також об’єкти соціальної інфраструктури потребують реконструкції – йдеться про садочки, школи. Упродовж років не вкладалися кошти у дошкільні і шкільні заклади. По селах є проблема як з перекриттям, так і з утепленням та з опаленням».

У Зборівському районі вже офіційно існують дві громади – Озернянська і Залозецька ОТГ. «Великий плюс у тому, що кошти залишаються у місцевому бюджеті. Найбільший дохід дають заправки. Акцизи з паливо-мастильних матеріалів – це половина бюджету нашого міста, – зазначає Руслан Максимів. – Окрім цього, нам дадуть 60 відсотків прибуткового податку, це також суттєво збільшить бюджет як міста, так і довколишніх сіл. Плануємо заохочувати інвесторів. Це стане ще одним напрямком нашої роботи, який наповнить бюджет громади».