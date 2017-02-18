Жахлива картина незаконних вирізок лісу на Бережанщині з висоти (фото)

У соціальних мережах анонімні борці з незаконним вирізуванням лісу на Бережанщині опублікували мапу, яка показує жахливі маштаби незаконних вирізок лісу.

Незаконна вирізка лісу на Бережанщині це норма. Це проблема, з якою громадськість краю живе уже понад двадцять років. Народні революції, зміни влад, війна на сході Україні, тисячі смертей Героїв, які віддали та не припиняють віддавати своє життя за українську державу, ніяк не вплинули на стан речей. Більше того, коли хтось зайнятий розбудовою української державності, захисту її кордонів, наведенням ладу в громаді, з того користають особи, для яких життя за «понятіями» Проффесора Януковича стали їхніми дороговказами у житті. Кругова порука не припинилася, незаконна вирізка лісу нагло продовжується, а тих хто стає на дорозі «лісової мафії» обливають брудом, морально нищать тощо…

Бережанщину Всевишній нагородив багатими природніми ресурсами і, нажаль, злодіями, які роками розкрадають Богом дані багатства. Про бережанську мафію, до складу якої як колись, так і тепер входять чиновники та правоохоронці різного ґатунку, уже неодноразово говорили та писали активісти, люди, яким осточортіло дивитися на бардак у нашому краї.

Україна перебуває у стані війни, штучної, проте війни… І, здавалося б, весь її ресурс, як людський, інтелектуальний, економічний, зрештою, який завгодно, мав би бути сьогодні зосереджений на закінченні тк. зв. АТО, перемоги українського народу над російськими окупантами, наведенні ладу в державі, подоланні корупції тощо… Особлива роль у цьому процесі покладена на силові структури, адже саме від їхньої діяльності залежить подальша доля України.

Село Базниківка, яке підпорядковане Саранчуківській сільській раді, розташоване у східній частині Бережанського району та межує із сусіднім Козівським. У селі можна нарахувати ледве три десятки будинків, у яких проживають в основному люди старшого покоління. Незаконне вирізування лісу у цьому селі вражає. Десятки гектарів вирізаної ділової деревини. Ніхто до нині не поніс відповідальність за скоєні злочини.

Бережани