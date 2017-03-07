Жителі Тернопільшини, які не мають субсидії, можуть сплачувати рахунки за теплопостачання рівними частинами протягом року
Голова обласної державної адміністрації Степан Барна під час щотижневої наради доручив головам районних державних адміністрацій спільно з органами місцевого самоврядування, виконкомам міських (селищних) рад вжити заходів щодо погашення у повному обсязі всіма категоріями споживачів заборгованості з оплати використаних у поточному році природного газу, електричної і теплової енергії та наданих житлово-комунальних послуг. А також – провести роз’яснювальну роботу у засобах масової інформації на місцях серед споживачів щодо своєчасної оплати за отримані житлово-комунальні послуги.
Як повідомив заступник начальника управління розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження Микола Михальський, за січень-лютий 2017 року споживачі області (населення, бюджетні організації та установи) розрахувалися за використаний природний газ на 121,2 %. Зокрема, населення (з пільгами та субсидіями) розрахувалося на 125,3 %; бюджетні установи, що фінансуються з місцевих бюджетів – 61,2 %; з державного бюджету – 56,9 %.
Як поінформувала виконувач обов’язків начальника управління житлово-комунального господарства Софія Близнюк, у 2016 році підприємствами комунальної теплоенергетики області спожито 20,7 млн кВт.год електроенергії на суму 44,1 млн гривень, оплачено – 46,5 млн гривень. Рівень оплати за вищезазначений період становить 105,4 %. Підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства – спожито 28,1 млн кВт.год електроенергії на суму 66,4 млн гривень, оплачено – 68,4 млн гривень. Рівень оплати становить 102,9 %.
Нагадаємо, сім’ї, які не підпадають під дію субсидії, мають можливість сплачувати рахунки за теплопостачання рівними частинами протягом року.
«Щоб скористатися послугою, варто звернутися із письмовою заявою до виконавця послуги з централізованого опалення про надання розстрочки в оплаті житлово-комунальної послуги з теплопостачання. Починаючи з дати подання заяви щомісяця протягом опалювального періоду підприємство виставлятиме рахунок у вигляді 50% від нарахованої плати за спожиту послугу. Решту суми – неоплачених 50% від нарахованої протягом опалювального періоду плати за житлово-комунальну послугу виставлятиметься споживачу протягом міжопалювального періоду щомісяця рівними частинами, починаючи з травня до вересня включно», – каже Софія Близнюк.
У разі звернення споживача, який не має житлової субсидії, із заявою для отримання розстрочки в оплаті комунальних рахунків на теплопостачання, підприємство у платіжному документі передбачить:
• графу для зазначення оплати 50% від нарахованої плати за житлово-комунальну послугу з централізованого опалення протягом опалювального періоду
• графу розрахованої і розподіленої рівними частинами протягом кожного місяця міжопалювального періоду суми неоплачених 50% від нарахованої плати за житлово-комунальну послугу з централізованого опалення.
Таким чином, споживач матиме змогу бачити суму, яку вже сплатив, і яку потрібно сплатити.
«Розстрочку платежу за опалення можна вважати позитивом для споживачів, адже це дозволить не викладати одразу з кишені чималу суму. Механізм оплати не передбачає жодних комісій, процентів, пені чи інших додаткових витрат. У заяві споживач гарантує здійснювати оплату у зазначений строк та підтверджує відсутність субсидій. Проте необхідно пам’ятати, що розстрочка – це не його відміна, а у споживача є обов’язок оплачувати отримані комунальні послуги, чітко закріплений в ст. 20 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги», – підсумувала Софія Близнюк.