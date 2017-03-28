Зі Струсові до Дарахівського перехрестя – ремонтні роботи 

Сьогодні шляховики продовжують ремонтувати трасу Н-18 Івано – Франківськ – Бучач – Тернопіль. На ділянці у селі Струсів Теребовлянського району влаштовують асфальтобетонне покриття, а в напрямку Дарахівсього перехрестя – працює фрезерувальна машина.

Нагадаємо, що на період ремонтних робіт, смуга, де проходять ремонтні роботи є закритою для руху транспорту. Проїзд здійснюється у реверсному порядку, а за рухом транспорту наглядають регулювальники.