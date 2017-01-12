Підказки для тернополян, як віншувати та зі Старим Новим роком вітати

Щедрик-ведрик,

Дайте вареник!

Грудочку кашки,

Кільце ковбаски.

Іще мало –

Дайте сало.

А іще не вся –

Дайте порося!

***

Щедрик добрий,

Я не згірший,

Дайте млинця,

Котрий більший!

Що щедрушка,

То пампушка,

Що й щедреник,

То й вареник.

***

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я.

А пан, як господар.

Господиня, як калина.

А діточки, як квіточки.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

***

Щедрик-ведрик,

Дай вареник,

Щедрик-ведрик,

Сивий веприк.

Із колосочка –

Жита мисочка,

Із снопочка –

Ціла бочка.

Мені – млинець,

Грудочка кашки,

Пару яєць.

***

У нашій криниці

Плавають синиці.

А ви, молодиці,

Печіть паляниці,

З печі виймайте,

Нам по пиріжку дайте.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А за сим словом будь же нам здоров,

Можний паноньку, господареньку,

Не сам з собою, з господинею,

З господинею та й з діточками.

Віншуємо ж тя щастям, здоров’ям,

Щастям, здоров’ям та й новим роком,

А й новим роком та й довгим віком!

***

Ой, господар, господарочку,

Пусти в хату Меланочку,

Меланочка чисто ходить,

Нічого в хаті не пошкодить.

Як пошкодить, то помиє,

Їсти зварить та й накриє.

Добрий вечір!

***

Щедрик-ведрик,

Толя й Петрик

Стежку торують,

Ходять-мандрують,

Людям бажають

Щастя-врожаю.

***

Я малий пахолок

Родився у вівторок,

Хрестився в четвер,

Знаю як тепер.

У середу рано

До школи оддано…

Я іду та й плачу,

Стежечки не бачу,

Очиці протираю –

Зі святом вітаю!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, тітко, пирога.

Як не дасте пирога,

Візьму бика за рога,

Поведу на торжок,

Куплю собі пиріжок.

***

Сійся, родися,

Жито, пшениця,

Горох, чечевиця,

І всяка пашниця,

Внизу корениста,

Зверху колосиста,

Щоб на майбутній рік

Було більше, ніж торік.

Щоб всього було доволі

І в коморі, і на полі.

Сію, сію, посіваю,

З Новим роком

Поздоровляю!

***

Щедрий Вечір ! Добрий Вечір !

На щастя, на здоров*я,

На Новий Рік,

Щоб уродило краще,

Ніж торік

Жито,пшениця,

Всяка пашниця,

Коноплі – по стелю,

Сорочка – по землю,

А льон – по коліна,

Аби в вас хрещених

Голова не боліла,

Кукурудза – на диво,

Ячмінь – на пиво,

Пшениця – на коровай,

А ти,добрий господарю,

Про все це добре дбай,

І цукровий бурячок,

Щоб був добрий первачок,

Щоб корова отелилась,

Свиня славно поросилась,

Курка яйця хай несе,

Бджілка меду принесе,

Пошли вдачі,господарю,на все!

***

Бажаю вам щастя,

Бажаю вам миру,

У серці – любові,

А в хаті – добра,

І щоб не хворіла дітвора!

Веселої вдачі!

Щоб не були ледачі!

Здоров*я нівроку –

Нового вам Року!

У злагоді жити!

І діточок ростити!

Білявих,чорнявих,

Веселих і жвавих!

Не бійтесь приємну

Цю мати мороку,

Щасливого вам Року!!!

***

Сію, сію, засіваю,

Що дасте, заховаю.

Що не дасте,

То самі з’їсте.

***

Сію, сію, засіваю,

З Новим роком вас вітаю!

На той новий рік,

Щоб ліпше вродило,

Ніж торік!

***

Сію, сію, засіваю,

Вашу хату не минаю,

З Новим роком йду до хати,

Щось вам маю віншувати:

Щоби діти всі здорові,

Їсти кашу всі готові,

Щоб вам була з них потіха,

А нам грошей хоч півміха!

***

Вінчую Вам нині усі добрі люди

Нехай Божа поміч завжди з Вами буде.

Нехай тої днини, кожної години,

Бог благословить, біда хай загине.

Худібка здорова нехай ся плекає,

А град, вогонь, хмара нехай Вас минає,

То Вам зичу-вінчую Христос ся рождає.

***

Хай різдвяне янголятко

принесе кохання в хатку,

поцілунки і дарунки

тільки вищого ґатунку!

Посміхайся і радій

все життя на крилах мрій!

***

Я – маленький хлопчик,

Сів собі на стовпчик.

В сопілочку граю,

Діток забавляю.

А ви, люди, чуйте,

Коляду готуйте.

Яблучка, горішки –

Це мої потішки.

Христос народився –

Я веселюся,

Що дасте у руки –

Я поклонюся.

Чого не дасте –

Плакать не буду,

Скоса подивлюся

Та й піду отсюду.

Ви самі знайте –

По червінцю дайте,

Горішків хоч жменьку

Добавить в кишеньку.

***

Вінчую Вас пане господарю,

Що Христос родився,

Що наш нарід український,

Від ярма звільнився,

Не всі Христа знали,

Не всі наші українці,

Рождества діждали.

Ті хто в полі, і в неволі,

В далекім сибіру,

Ті, що голови поклали,

За Христову віру.

Ми щасливі, що діждались,

За, що Бога просим,

Нехай наші українці своє ім’я носять,

Нехай носять і голосять по цілому світу,

Нехай славлять Україну, на многая літа.

***

Щедрий вечір, добрим людям…

Павочка ходить,

Пір`ячко губить.

Щедрий вечір, добрим людям!

За нею ходить

Красна дівонька

Щедрий вечір, добрим людям!

Пір`я збирає

В рукав ховає.

Щедрий вечір, добрим людям!

З рукава бере,

На лавку кладе.

Щедрий вечір, добрим людям!

З лавоньки бере,

Віночки плете.

Щедрий вечір, добрим людям!

А звивши вінок,

Понесла в танок.

Щедрий вечір, добрим людям!

***

Добрий вечір людям у хаті!

Сійся, родися!

Господареві – повні комори.

Сійся, родися!

Господині – діточок гарних.

Сійся, родися!

Діточкам вашим – щастя й здоров’я!

Сійся, родися!

***

Ой, котилася торба

Та й з красного горба

На циганські дороги,

У далекі світи.

А в тій торбі

Щедрівок три жмені було.

Ми побігли за нею

Через гай і село,

Через поле і ліс,

Через калиновий міст

Аж прибились сюди,

Тож дозвольте защедрувати.

***

У нашій криниці

Плавають синиці.

А ви, молодиці,

Печіть паляниці,

З печі виймайте,

Нам по пиріжку дайте.

Щедрий вечір, добрий вечір,

Добрим людям на здоров’я!

А за сим словом будь же нам здоров,

Можний паноньку, господареньку,

Не сам з собою, з господинею,

З господинею та й з діточками.

Віншуємо ж тя щастям, здоров’ям,

Щастям, здоров’ям та й новим роком,

А й новим роком та й довгим віком!

***

Здоров’я бажаємо ми господині,

Хай затишок буде у вашій родині,

Господар хай буде багатим, щасливим,

А син нехай буде розумним, кмітливим.

Хай донечка буде як зіронька ясна,

Життя нехай буде солодке й прекрасне!

***

Різдвяна колядка

зайде до нас в хатку,

освятить малятко

і мамцю, і татка.

Різдвяна колядка

несе всім в достатку

добра і любові

від Бозі-Дитятка.

***

Йшов весело Новий Рік

Бо Старий уже утік,

а за ним Маланка йшла,

Коляду вона несла

Та бажала всім добра

І домашнього тепла!

З Старим-Новим Роком!

***

Сію вію посіваю

Щастя й долі вам бажаю

У щасливій вашій хаті

Щоб ви всі були багаті

Щоб лежали на столі

Паляниці немалі

Сало, м’ясо і ковбаси

Пиріжки ще й пухнасті пампушки

А і ще вам побажаю

Дорожити рідним краєм

Сію вію посіваю

На чотири боки

Щоб усі були здорові на всі довгі роки

З новим роком!!!

Жартівливі СМС-привітання з Новим роком читайте ТУТ

Джерело: forum.mamusi.org.ua, risu, ukrrelax