Підказки для тернополян, як віншувати та зі Старим Новим роком вітати
Щедрик-ведрик,
Дайте вареник!
Грудочку кашки,
Кільце ковбаски.
Іще мало –
Дайте сало.
А іще не вся –
Дайте порося!
***
Щедрик добрий,
Я не згірший,
Дайте млинця,
Котрий більший!
Що щедрушка,
То пампушка,
Що й щедреник,
То й вареник.
***
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я.
А пан, як господар.
Господиня, як калина.
А діточки, як квіточки.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
***
Щедрик-ведрик,
Дай вареник,
Щедрик-ведрик,
Сивий веприк.
Із колосочка –
Жита мисочка,
Із снопочка –
Ціла бочка.
Мені – млинець,
Грудочка кашки,
Пару яєць.
***
У нашій криниці
Плавають синиці.
А ви, молодиці,
Печіть паляниці,
З печі виймайте,
Нам по пиріжку дайте.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А за сим словом будь же нам здоров,
Можний паноньку, господареньку,
Не сам з собою, з господинею,
З господинею та й з діточками.
Віншуємо ж тя щастям, здоров’ям,
Щастям, здоров’ям та й новим роком,
А й новим роком та й довгим віком!
***
Ой, господар, господарочку,
Пусти в хату Меланочку,
Меланочка чисто ходить,
Нічого в хаті не пошкодить.
Як пошкодить, то помиє,
Їсти зварить та й накриє.
Добрий вечір!
***
Щедрик-ведрик,
Толя й Петрик
Стежку торують,
Ходять-мандрують,
Людям бажають
Щастя-врожаю.
***
Я малий пахолок
Родився у вівторок,
Хрестився в четвер,
Знаю як тепер.
У середу рано
До школи оддано…
Я іду та й плачу,
Стежечки не бачу,
Очиці протираю –
Зі святом вітаю!
***
Коляд, коляд, колядниця,
Добра з медом паляниця,
А без меду не така,
Дайте, тітко, пирога.
Як не дасте пирога,
Візьму бика за рога,
Поведу на торжок,
Куплю собі пиріжок.
***
Сійся, родися,
Жито, пшениця,
Горох, чечевиця,
І всяка пашниця,
Внизу корениста,
Зверху колосиста,
Щоб на майбутній рік
Було більше, ніж торік.
Щоб всього було доволі
І в коморі, і на полі.
Сію, сію, посіваю,
З Новим роком
Поздоровляю!
***
Щедрий Вечір ! Добрий Вечір !
На щастя, на здоров*я,
На Новий Рік,
Щоб уродило краще,
Ніж торік
Жито,пшениця,
Всяка пашниця,
Коноплі – по стелю,
Сорочка – по землю,
А льон – по коліна,
Аби в вас хрещених
Голова не боліла,
Кукурудза – на диво,
Ячмінь – на пиво,
Пшениця – на коровай,
А ти,добрий господарю,
Про все це добре дбай,
І цукровий бурячок,
Щоб був добрий первачок,
Щоб корова отелилась,
Свиня славно поросилась,
Курка яйця хай несе,
Бджілка меду принесе,
Пошли вдачі,господарю,на все!
***
Бажаю вам щастя,
Бажаю вам миру,
У серці – любові,
А в хаті – добра,
І щоб не хворіла дітвора!
Веселої вдачі!
Щоб не були ледачі!
Здоров*я нівроку –
Нового вам Року!
У злагоді жити!
І діточок ростити!
Білявих,чорнявих,
Веселих і жвавих!
Не бійтесь приємну
Цю мати мороку,
Щасливого вам Року!!!
***
Сію, сію, засіваю,
Що дасте, заховаю.
Що не дасте,
То самі з’їсте.
***
Сію, сію, засіваю,
З Новим роком вас вітаю!
На той новий рік,
Щоб ліпше вродило,
Ніж торік!
***
Сію, сію, засіваю,
Вашу хату не минаю,
З Новим роком йду до хати,
Щось вам маю віншувати:
Щоби діти всі здорові,
Їсти кашу всі готові,
Щоб вам була з них потіха,
А нам грошей хоч півміха!
***
Вінчую Вам нині усі добрі люди
Нехай Божа поміч завжди з Вами буде.
Нехай тої днини, кожної години,
Бог благословить, біда хай загине.
Худібка здорова нехай ся плекає,
А град, вогонь, хмара нехай Вас минає,
То Вам зичу-вінчую Христос ся рождає.
***
Хай різдвяне янголятко
принесе кохання в хатку,
поцілунки і дарунки
тільки вищого ґатунку!
Посміхайся і радій
все життя на крилах мрій!
***
Я – маленький хлопчик,
Сів собі на стовпчик.
В сопілочку граю,
Діток забавляю.
А ви, люди, чуйте,
Коляду готуйте.
Яблучка, горішки –
Це мої потішки.
Христос народився –
Я веселюся,
Що дасте у руки –
Я поклонюся.
Чого не дасте –
Плакать не буду,
Скоса подивлюся
Та й піду отсюду.
Ви самі знайте –
По червінцю дайте,
Горішків хоч жменьку
Добавить в кишеньку.
***
Вінчую Вас пане господарю,
Що Христос родився,
Що наш нарід український,
Від ярма звільнився,
Не всі Христа знали,
Не всі наші українці,
Рождества діждали.
Ті хто в полі, і в неволі,
В далекім сибіру,
Ті, що голови поклали,
За Христову віру.
Ми щасливі, що діждались,
За, що Бога просим,
Нехай наші українці своє ім’я носять,
Нехай носять і голосять по цілому світу,
Нехай славлять Україну, на многая літа.
***
Щедрий вечір, добрим людям…
Павочка ходить,
Пір`ячко губить.
Щедрий вечір, добрим людям!
За нею ходить
Красна дівонька
Щедрий вечір, добрим людям!
Пір`я збирає
В рукав ховає.
Щедрий вечір, добрим людям!
З рукава бере,
На лавку кладе.
Щедрий вечір, добрим людям!
З лавоньки бере,
Віночки плете.
Щедрий вечір, добрим людям!
А звивши вінок,
Понесла в танок.
Щедрий вечір, добрим людям!
***
Добрий вечір людям у хаті!
Сійся, родися!
Господареві – повні комори.
Сійся, родися!
Господині – діточок гарних.
Сійся, родися!
Діточкам вашим – щастя й здоров’я!
Сійся, родися!
***
Ой, котилася торба
Та й з красного горба
На циганські дороги,
У далекі світи.
А в тій торбі
Щедрівок три жмені було.
Ми побігли за нею
Через гай і село,
Через поле і ліс,
Через калиновий міст
Аж прибились сюди,
Тож дозвольте защедрувати.
***
У нашій криниці
Плавають синиці.
А ви, молодиці,
Печіть паляниці,
З печі виймайте,
Нам по пиріжку дайте.
Щедрий вечір, добрий вечір,
Добрим людям на здоров’я!
А за сим словом будь же нам здоров,
Можний паноньку, господареньку,
Не сам з собою, з господинею,
З господинею та й з діточками.
Віншуємо ж тя щастям, здоров’ям,
Щастям, здоров’ям та й новим роком,
А й новим роком та й довгим віком!
***
Здоров’я бажаємо ми господині,
Хай затишок буде у вашій родині,
Господар хай буде багатим, щасливим,
А син нехай буде розумним, кмітливим.
Хай донечка буде як зіронька ясна,
Життя нехай буде солодке й прекрасне!
***
Різдвяна колядка
зайде до нас в хатку,
освятить малятко
і мамцю, і татка.
Різдвяна колядка
несе всім в достатку
добра і любові
від Бозі-Дитятка.
***
Йшов весело Новий Рік
Бо Старий уже утік,
а за ним Маланка йшла,
Коляду вона несла
Та бажала всім добра
І домашнього тепла!
З Старим-Новим Роком!
***
Сію вію посіваю
Щастя й долі вам бажаю
У щасливій вашій хаті
Щоб ви всі були багаті
Щоб лежали на столі
Паляниці немалі
Сало, м’ясо і ковбаси
Пиріжки ще й пухнасті пампушки
А і ще вам побажаю
Дорожити рідним краєм
Сію вію посіваю
На чотири боки
Щоб усі були здорові на всі довгі роки
З новим роком!!!
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Джерело: forum.mamusi.org.ua, risu, ukrrelax