Старий Новий рік “на носі”: жартівливі СМС-привітання для тернополян
Здоров’я і сили
У новому році,
Щоб вас не кололо
Ні в серці, ні в боці.
***
Щоб у банку і в кишені
Були гривні і зелені,
Щоб був успіх і зростання,
були сили для кохання!!!
***
Щоб ваша робота
Не дала вам вмерти,
Всіх вас годувала
До самої смерті.
В бізнесі ризику поменше,
Та Нормального вам тиску.
***
Щоб наша держава
Цвіла й багатіла
Та місце достойне
У світі посіла.
***
Хай вас не лякає,
Що Росія знову піднімає
ціни на газ
У декілька раз.
Бо ми українці,
Ми сильна є нація,
Нас навіть не стерла
З землі радіація.
***
Хай пісня лунає від краю до краю,
Із роком Новим тебе я вітаю !
Живи ти щасливо, живи ти багато,
Хай лихо й незгода мине твою хату.
А щоб все це збулося, треба чарку налити
І в ніч Новорічну до дна осушити.
***
Хай одяг буде від кутюр,
В кишенях – шелест від купюр,
Душа хай прагне аванттюр,
А в справах – тільки лиш ажур!
***
Вітаємо З Новим роком і Різдвом Христовим!
Бажаємо щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,
Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!
***
Під обрусом – сіно,
На обрусі – свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
***
Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стічках сріблястих,
В світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
Божий син родився! –
Усіх сповіщала.
***
Вінчуємо вам щедрий рік!
Вінчуємо довгий вік!
Щоби ви в своїй оселі
Були ситі і веселі!
Бабці діда, діду бабцю,
Хай ще зносять купу капців!
А повінчаним – двійнят
І щасливих буднів – свят.
Щоб усі були як браття,
Щоб любила теща зятя.
Джерело: ukrrelax.blog.net.ua