Старий Новий рік “на носі”: жартівливі СМС-привітання для тернополян

Здоров’я і сили

У новому році,

Щоб вас не кололо

Ні в серці, ні в боці.

***

Щоб у банку і в кишені

Були гривні і зелені,

Щоб був успіх і зростання,

були сили для кохання!!!

***

Щоб ваша робота

Не дала вам вмерти,

Всіх вас годувала

До самої смерті.

В бізнесі ризику поменше,

Та Нормального вам тиску.

***

Щоб наша держава

Цвіла й багатіла

Та місце достойне

У світі посіла.

***

Хай вас не лякає,

Що Росія знову піднімає

ціни на газ

У декілька раз.

Бо ми українці,

Ми сильна є нація,

Нас навіть не стерла

З землі радіація.

***

Хай пісня лунає від краю до краю,

Із роком Новим тебе я вітаю !

Живи ти щасливо, живи ти багато,

Хай лихо й незгода мине твою хату.

А щоб все це збулося, треба чарку налити

І в ніч Новорічну до дна осушити.

***

Хай одяг буде від кутюр,

В кишенях – шелест від купюр,

Душа хай прагне аванттюр,

А в справах – тільки лиш ажур!

***

Вітаємо З Новим роком і Різдвом Христовим!

Бажаємо щоб у банку і в кишені були гривні і зелені,

Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!

***

Під обрусом – сіно,

На обрусі – свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стічках сріблястих,

В світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.

***

Вінчуємо вам щедрий рік!

Вінчуємо довгий вік!

Щоби ви в своїй оселі

Були ситі і веселі!

Бабці діда, діду бабцю,

Хай ще зносять купу капців!

А повінчаним – двійнят

І щасливих буднів – свят.

Щоб усі були як браття,

Щоб любила теща зятя.

Джерело: ukrrelax.blog.net.ua