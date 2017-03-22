Принадливий Тернопіль. Будинок, наповнений життям

Вулиця Острозького — одна з улюблених, бо чи не кожен будинок тут чимось та й особливий.

Та чільне місце себе тих, до кого приходжу шораз – дім номер 15.

Для його оглядин ідеально пасує манера вибіркового погляду, коли дивишся тільки на красиве, а на новочасті недолугості заплющуєш очі. Якщо так – то все тут прекрасне.

Найперше — двері з довершеною різьбою та філігранними декоративними гратками. Якщо пощастить і вони будуть відчинені, зазирніть всередину. Звиваються догори квіти балясин, ноги обережно ступають яскравою, з дивовижним візерунком кахлею.

І ззовні – в оформленні дверей, і всередині — візерунки кахлі та балясин — використано рослинні мотиви. Можливо, саме ця вічно нев’януча молодість додає будинкові стільки вітальної краси, що хочеться приходити до нього раз за разом.

Анна Золотнюк.