«Тернопіль прекрасний нетуристичним», — Володимир Гевко

У Тернопіль ніколи не приїдуть туристи. Парадоксально, але це ні разу не лякає, бо Тернопіль прекрасний нетуристичним.

Туристи абсолютно нічого не дадуть тернополянам, окрім пластмасової їжі та росту цін на неї.

Оці всі коржики про інфраструктуру – це уроборос, бо та міфологічна інфраструктура потрібна туристам, котрі приїдуть. Тернополянам наразі ок.

Так, це глибока провінція, але туристична привабливість нічого не дає місту в культурних напрямках. Це гарно видно за Львовом.

Це просто безкінечний гастро-каво-конвеєр. Невиправдано дорогий.

Туристи відібрали Львів у, власне, львів’ян.

Тернополяни наразі володіють своїм містом.

Зараз унікальна ситуація, бо розважально-ресторанна сфера міста орієнтована на внутрішній ринок і дика конкуренція заставляє тримати відверто смішні ціни поряд із теплим і уважним сервісом.

Гарний стейк із салатом в практично будь-якому центральному ресторані за 100 грн? 3 долари, Карле! тільки в Терно)

Кава з підписами, танцями, цинамоном, розпитуваннями про самопочуття вашої бабці сьогодні зранку, крафтовими стаканчиками, каліграфічними написами і поцілунком барісти? З вас 20 гривень, дякую, гарного дня, заходьте ще, обережно, не зашпортайтесь, у нас там сходинка, всього найкращогоооо……

Терно зараз як Мідні Буки – затишно і недорого. Справді, як вдома.

Вільні лавки в центрі, купа місць в кав’ярнях, офіціанти, поки обідаєш, всі твої, поміж рідких перехожих прекрасно проглядається архітектура.

Так, для бізнесу це дуже несприятлива атмосфера, але хто коли шкодував бізнес)

Коротше, якщо раптом будете проїздом в Тернополі, – зацініть.

Але нікого з собою не беріть)

Фото — Ярослава Сидорчука.