Борис Трач став керівником комітету арбітрів та спостерігачів ФФТО

Колишній асистент арбітра першої ліги всеукраїнських змагань з футболу Борис Трач очолив комітет арбітрів та спостерігачів Громадської спілки «Федерація футболу Тернопільської області». Його кандидатуру було запропоновано 23 лютого на зібранні арбітрів та спостерігачів цієї організації. А 28 лютого Борис Трач був одноголосно затверджений на відповідну посаду виконкомом Громадської спілки «Федерація футболу Тернопільської області».

Як зазначив Борис Трач на зустрічі з суддівським корпусом, одним з першочергових напрямків діяльності комітету є підготовка арбітрів та спостерігачів до проведення чемпіонату та кубку Тернопільської області з футболу 2017 року. «Також важливим напрямком нашої роботи буде навчання в «Школі молодих арбітрів». Плануємо систематично проводити семінари з підвищення професійної діяльності арбітрів та спостерігачів «Федерації футболу Тернопільської області», – розповів він.

На засіданні виконкому голова Громадської спілки «Федерація футболу Тернопільської області» (ФФТО) Тарас Юрик зазначив, що дуже важливо приділяти велику увагу районним

та міським федераціям футболу та осередкам у центрах новостворених громад – зокрема, організовувати виїзні навчальні семінари з вдосконалення правил гри з футболу.

«Будемо інтенсивно займатися підготовкою кращих арбітрів та спостерігачів області і рекомендувати їх ФФУ для залучення у проведенні всеукраїнських змагань з футболу», – каже голова комітету арбітрів та спостерігачів Громадської спілки «Федерація футболу Тернопільської області» Борис Трач.

Він також наголосив, що ФФТО буде проводити зимовий чемпіонат з футзалу. «Адже це важливо для популяризації гри у футбол у зимовий період часу. У цьому напрямку також будемо підвищувати кваліфікацію та вдосконалювати навики арбітрів і спостерігачів, які будуть задіяні безпосередньо в проведенні цих змагань», – додав Борис Трач.

Учасники зібрання озвучили своє бачення та побажання щодо поліпшення своїх професійних

навиків, окреслили координацію роботи арбітрів та спостерігачів.

Зазначимо, Борис Трач народився 1 лютого 1977 року у смт Козова Тернопільської області.

Вищу освіту здобув у Тернопільському педагогічному університеті ім. В. Гнатюка.

Проводити регіональні змагання почав з 2000 р.:

– ДЮФЛ та аматори – 2001 рр.;

– Друга ліга – 2009 р.

– Перша ліга – 2013 р.