До уваги тернопільських АТО-шників: Що робити, якщо вам відмовили в проїзді за посвідченням учасника бойових дій?

Якщо вам відомо про порушення закону персоналом якоїсь автостанції при продажу квитків учасникам АТО, перед зверненням до каси знайдіть хоча б одного свідка. Потім у його присутності поцікавтеся в касира наявністю вільних місць на потрібний вам рейс. І тільки після цього, якщо такі місця є, діставайте посвідчення УБД і просіть надати вам безкоштовний квиток. У разі, якщо в касі вам у цьому з будь-яких причин відмовлять, викликайте адміністрацію автостанції і черговий наряд поліції. Поліція на вашу вимогу повинна скласти адміністративний протокол про порушення закону посадовими особами автостанції, який маєте підписати ви і ваш свідок.

Якщо ви придбали в касі безкоштовний квиток, а водій не пускає вас до салону, робіть те саме, що й у попередньому прикладі. Але поліція в такому разі повинна скласти вже два протоколи: на водія автобуса і на підприємство, від якого він працює. Попросіть хоча б двох пасажирів бути свідками і підписати протоколи.

Якщо водій міського громадського автотранспорту відмовляється слідувати маршрутом, поки ви не сплатите за проїзд, попри наявність у вас посвідчення УБД, викликайте наряд поліції за телефоном 102. Порядок ваших подальших дій аналогічний попереднім, або зверніться до управління соціального захисту чи в держадміністрацію того району, де з вами так вчинили, зі скаргою.