Івану Марчуку повернули всі 101 полотно!

Національна поліція заявляє про повернення 101 зниклої картини українському художнику Івану Марчуку. Про це написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що станом на 16:00 четверга художнику повернули 60 картин. Пізніше радник повідомив, що всі картини повернуті Марчуку.

“Фінальна стадія операції “Повернення” тривала 4 дні”, – сказав він.

Апостол наголосив, що розслідування цієї справи взяв під особистий контроль міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.