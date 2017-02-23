В Україні 

Івану Марчуку повернули всі 101 полотно!

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Національна поліція заявляє про повернення 101 зниклої картини українському художнику Івану Марчуку. Про це написав радник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що станом на 16:00 четверга художнику повернули 60 картин. Пізніше радник повідомив, що всі картини повернуті Марчуку.

“Фінальна стадія операції “Повернення” тривала 4 дні”, – сказав він.

Апостол наголосив, що розслідування цієї справи взяв під особистий контроль міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

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