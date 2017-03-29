Михайло Головко закликав Верховну Раду підтримати закони, що борються з безробіттям

Представники Всеукраїнського об’єднання «Свобода» у Верховній Раді України державу закликал підтримувати законопроекти, які створять нові робочі місця й покладуть край статусу держави як сировинного придатка.

Про це під час обговорення законопроекту №4577 заявив народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань податкової та митної політики свободівець Михайло Головко.

Михайло Головко наголосив на тому, що питання безробіття і зайнятості населення лишається надактуальним: «Лише за офіційною статистикою межа безробіття сягнула більше 10%. У цей час 80% експорту ‒ це сировина. Україна майже не створює товар із високою доданою вартістю, а це ‒ надходження до держаного бюджету, сплата податків, робочі місця й розвиток економіки».

Свободівець заявив, що Всеукраїнське об’єднання «Свобода» буде підтримувати законопроект №4577 «Про зайнятість населення». Окрім того, він нагадав про розроблені законопроекти №5251 та №5258, які Верховна Рада блокує попри те, що вони дозволяють створити нові робочі місця.

«Ми закликаємо державу підтримувати законопроекти, які зменшать безробіття і покладуть край статусу держави як сировинного придатка. Для розвитку України потрібно також знизити облікову ставку для наших банків, переглянути кредитну політику, відправити у відставку Гонтарєву й повернути довіру українців до банківської системи», ‒ заявив свободівець.