Микола Люшняк: Ми дозволяємо населеним пунктам утворювати дійсно спроможні, сильні громади, не ставлячи їх у рамки районів

Підтримали зміни 232 народні депутати серед яких і обранець з Тернопільщини Микола Люшняк.

«Впродовж 2015-2016 років було утворено 184 об’єднані територіальні громади. Крім того, на 11 грудня 2016 року Центральною виборчою комісією призначено перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських голів у 41 об’єднаній територіальній громаді, а на 18 грудня 2016 року – у 143 об’єднаних територіальних громадах. Центральної виборчої комісії у 2016 році не призначено вибори в 11 об`єднаних територіальних громадах, а свої рішення обґрунтовує необхідністю спочатку внесення Верховною Радою України змін до меж відповідних районів і тільки після цього призначення перших виборів сільських, селищних, міських рад об’єднаної територіальної громади та відповідних сільських, селищних, міських голів. Враховуючи вищенаведене та з метою визначення чіткого та однозначного регулювання зазначених питань підготовлено проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів», – йдеться у пояснювальній записці до проекту закону.

Над проектом також працював Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин, до складу якого входить народний депутат від Блоку Петра Порошенка Микола Люшняк. Політик, зокрема, наголосив на важливості прийнятих змін, адже до прикладу, на його окрузі є проблемні населені пункти, які змушені входити у невигідні для них громади лише через те, що закон забороняв порушувати межі районів.

– Така проблема дійсно існувала і до мене зверталися мешканці сіл Великого та Малого Говилова, що на Теребовлянщині, яким краще було приєднатися до Хоростківської громади, але вона знаходилася в Гусятинському районі. Прийнявши ці зміни, ми дозволяємо населеним пунктам утворювати дійсно спроможні, сильні громади, не ставлячи їх у рамки районів, що вкотре підтверджує політику добровільності об’єднання у громади, – переконаний Микола Люшняк.

Як розповів сільський голова Великого Говилова Василь Балук, мешканцям обох сіл набагато зручнішим є центр громади у місті Хоросткові, адже дорога до адміністративного центру складає трохи більше 2 км. Таким чином, селяни не повинні долати 20 км до Теребовлі або ж 7 км до сусідньої Іванівської громади. Окрім того, діти з сіл відвідують школи Хоросткова, одна з яких тепер має статус опорної, а у самому місці є кілька підприємств, що на думку сільського голови, зумовить і розвиток громади.

– Звісно, ми дуже очікували прийняття цих змін, але не менше тепер чекаємо і поки ЦВК призначить вибори. Дуже хочемо встигнути до червня, щоб не втратити кошти, які виділяються на розвиток інфраструктури. Взагалі, дуже приємно, що постійно тримаємо контакт з нашим нардепом Миколою Люшняком і що він у таких питаннях нам допомагає та підтримує, – говорить Василь Балук.