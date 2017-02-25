В Україні 

Нардеп Микола Люшняк вважає, що блокада Донбасу може відвернути проукраїнських мешканців регіону

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Найактуальніші проблеми України сьогодні обговорювали громадські активісти та політики під час круглого столу «Єдність заради перемоги» 16 лютого у Тернополі. Запрошені висловили свої думки стосовно сьогодення нашої країни, а також розглянули звернення до парламентських партійних сил та громадськості, озвученого на національному круглому столі, що проходив 22 січня 2017 року в м. Києві.

Організатори запросили на круглий стіл депутатів Верховної Ради з Тернопільщини. Відгукнувся на прохання обранець Микола Люшняк, який серед інших проблемних питань, підняв і актуальну тему «блокади» Донбасу та припинення з ним торгових відносин.

– Тема перевиборів – це пряме розхитування політичної ситуації в державі. Це продовження війни, в 2017-му є перспективні домовленості про виведення своїх військ Путіним з Донбасу. Але ми зараз розхитуємо цю ситуацію, ми робимо блокаду. Я це рішення не підтримую. Це можна зробити цивілізовано, розумно. Спілкуючись з міністром енергетики колишнім і теперішнім розумію, що Україна йде довгим шляхом, адже наші ТЕС були побудовані з розрахунком на антрацит і перебудувати їх – дуже важко. Урядом Яценюка була запроваджена програма енергетичної реформи, яка мала закінчитися у 2019 році і в її результаті, Україна стане незалежною від антрациту. Ми рухаємося, бо маємо профіцит атомної енергетики. Але хтось на цій темі вирішив побудувати піар і показати, як любить Україну. А в результаті – мешканці окупованих територій, які підтримують Україну, зі своїх телевізорів чують, що Україна від них ізолюється, – переконаний Микола Люшняк.

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