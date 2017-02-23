Назар Холодницький може отримати значно гірші наслідки, ніж прокурори Тернопільщини

Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький особисто в кінці грудня 2016 року в присутності ради громадського контролю НАБУ сказав, що детективи НАБУ провели добру роботу щодо розслідування справ рюкзаків, і не розголошуючи таємницю слідства сказали, що в найближчий час будуть результати і це стосується багатьох осіб.

Вже пройшло 2 місяці і за інформацією тернопільських активістів, пан Назар ще не дав хід справі через те, що йомуне сподобалась робота НАБУ , за час його майже місячної подорожі в США.

Мені незрозуміло, що Ви там робили на якихось “обідах”. Чи в нас так все добре з корупцією в країні, але це інше питання, до якого ми ще повернемося.

Зараз ключове питання в тому, що в разі блокування Вами справ, ви отримаєте значно гірші наслідки, ніж прокурори у нас на Тернопільщині. Ми не дамо вам спокійно жити ніде, бо кожен день затримки – це покалічені долі, смерть дітей, військових і просто громадян України .Чи якась інша причина? Просвітіть мене, – просить активіст Ігор Василів.

Як відомо, весною 2016 року Національне антикорупційне бюро у рамках досудового розслідування отримало доступ до банківських рахунків компанії –постачальника тактичних рюкзаків для МВС “Дніпровенд”, яку пов’язують з сином міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи МВС за попередньою змовою з суб’єктами господарської діяльності вчинили розтрату ввіреного їм майна при закупівлі 6000 рюкзаків, для потреб бійців у зоні АТО.

У лютому з’явилося відео з прихованої камери, на якому син міністра внутрішніх справ Олександр Аваков, імовірно, домовлявся з екс-заступником голови МВС Сергієм Чеботарем про поставку рюкзаків для підрозділів міністерства.

Раніше повідомлялося, що фірма-постачальник тактичних рюкзаків для МВС пов’язана з харків’янином Володимиром Литвином, який є другом сина міністра МВС Арсена Авакова.