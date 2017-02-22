Співпраця з активними громадянами – єдиний шлях до перемоги, – тернопільський нардеп Микола Люшняк

Круглий стіл «Єдність заради перемоги» зібрав громадських активістів та політиків за обговоренням сучасних справ в Україні.

Предметом обговорення стало звернення до парламентських партійних сил та громадськості, озвученого на національному круглому столі, що проходив 22 січня 2017 року в м. Києві.

Запрошені на круглий стіл обмінялися думками а також позиціями щодо ключових проблем сучасного життя України та українців. Серед спікерів був запрошений і народний депутат від Блоку Петра Порошенка Микола Люшняк.

– Перебуваючи у делегаціях від аграрного комітету з візитами до сусідніх країн, їх підприємців, я зауважив, що дуже доброго ставлення від них немає, адже вони терплять збитки від санкцій проти Росії. І переговори, співпраця з Європою є вкрай напруженою і «нитку» цю можна дуже легко перервати. Тому нам як ніколи потрібно демонструвати єдність. Відкинути протиріччя, звинувачення, а направити усі можливі зусилля на досягнення важливих цілей. Ми як народні депутати розуміємо, що співпраця з активними громадськими активістами – єдиний шлях до перемоги, – переконаний Микола Люшняк.