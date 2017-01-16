Спроби творити “культ Бандери” за канонами “культу Леніна” є шкідливими, – історик

Спроби творити «культ Бандери» за канонами «культу Леніна» є шкідливими, але ще більш шкідливим є декомунізацію видавати за «бандеризацію». Так вважає історик, голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Про «бандерізацію», тільки факти.

Як історик, який тривалий час займається українським визвольним рухом у ХХ столітті, вважаю Степана Бандеру одним із визначних діячів нашого минулого, вартим вшанування. Проте спроби творити “культ Бандери” за канонами “культу Леніна” є шкідливими як для розуміння його місці і ролі в нашій історії, так і для адекватного вшанування.

Але ще більш шкідливими є спроби вигадувати цей культ і представляти декомунізацію як “бандерізацію”.

Тези про те, що Бандера в Україні повсюдно (в топоніміці та пам’ятниках) заміняє Леніна знаходимо в багатьох критиків декомунізації, зокрема Адреаса Умланда.

Насправді:

– за час декомунізації демонтовано 1320 пам’ятників “вождю пролетаріату” і встановлено 4 пам’ятники провіднику ОУН (усі на Західній Україні і всі без участі органів державної влади, зусиллями громадськості і місцевого самоврядування).

– перейменовано 51 493 об’єкти топоніміки (вулиці, площі, сквери тощо), з них 34 згідно рішень місцевих рад отримали ім’я Степана Бандери ( у Закарпатській, Полтавській, Сумській областях та місіті Києві по 1; в Київській області – 2; в Івано-Франківській та Миколаївській по 3, в Хмельницкій – 4, в Черкаській – 8 і в Чернівецькій – 10 ).

Фаховий експерт будує свої концепції, опираючись на факти. Тому, хто намагається нав’язати суспільству власне упереджене бачення, вони лише заважають.

Тож для зручності усіх зацікавлених — подаю цифри

Volodymyr Viatrovych