У Криму окупанти взялись за “Тернопіль”

Російські окупанти в Криму розграбовують захоплені українські кораблі.

Про це повідомляє ГУ розвідки Міноборони України на своїй сторінці у Facebook.

«Скорочення фінансування та проблеми з логістичним забезпеченням Чорноморського флоту ВМФ РФ призвели до зриву виконання запланованих на 2016 рік заходів щодо ремонту і обслуговування корабельного складу», – йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначають, нестачу необхідних запасних частин для російських кораблів командування Чорноморського флоту ВМФ РФ намагається компенсувати за рахунок демонтажу агрегатів і обладнання з кораблів ВМС України, захоплених під час анексії Криму. Зокрема, підприємством «13 судноремонтний завод» (Севастополь) для ремонту малого протичовнового корабля «Ейск» 68 бригади кораблів охорони водного району використовуються деталі, зняті з українського корвету «Тернопіль».