Володимир Стаюра вимагає встановити історичну справедливість щодо Бандери і Шухевича

Депутат міської ради від ВО «Свобода» звернувся до міського голови із пропозицією посприяти у відновленні історичної справедливості та поверненні звання «Героя України» посмертно справжнім борцям за незалежність нашої держави, Українським Героям Бандері Степану Андрійовичу та Шухевичу Роману Осиповичу.

14 жовтня 2007 року, присвоїли звання Героя України Роману Шухевичу. Пізніше, у січні 2010 року, звання Героя України отримав Степан Бандера. У квітні 2010-го Донецький апеляційний адмінсуд визнав рішення про присвоєння звання головнокомандувача УПА незаконним, мотивуючи це тим, що Героєм України може стати лише громадянин країни, а Шухевич де-юре таким не був. За цією ж схемою у вересні 2010 року позбувся героя лідер ОУН Степан Бандера.

– Посилаючись на статтю 16 Закону України “Про державні нагороди України”,що передбачає єдину підставу позбавлення державних нагород, яке може бути проведено лише Президентом України і лише в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом, прошу розглянути, підтримати та винести на розгляд сесії депутатів Тернопільської міської ради звернення до Президента України про повернення звання «Героя України» посмертно Степану Андрійовичу та Шухевичу Роману Осиповичу, – йдеться у зверненні.

Лист до Президента з даного питання буде запропонований до розгляду депутатам міської ради уже на найближчій сесії.

– Вороги України не могли подолати Бандеру та Шухевича живими – вони й досі бояться їх і мертвими. Адже Бандера та Шухевич для мільйонів українців, попри недолугі та нікчемні рішення судів, були і залишаються українськими Героями, – переконаний Володимир Стаюра.