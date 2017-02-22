В Україні 

Захистити статус української мови закликає Володимир Стаюра

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Звернення до Верховної ради України за прийняття законопроекту під номером 5669 «Про функціонування української мови як державної та порядок застосування інших мов в Україні» – «свободівець» підготував на розгляд сесії міської ради.
21 лютого увесь світ відзначав Міжнародний день рідної мови. День був встановлений у листопаді 1999 року на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО з метою захисту мовної й культурної багатоманітності. Україна ж, попри наявність сильного закону, що захистить її мову, не приймає впевнених кроків у цьому напрямку.
– Володіння державною мовою та її використання посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування є однією з обов’язкових умов для зайняття відповідних посад. Громадяни України повинні володіти українською мовою як мовою свого громадянства та використовувати її у сферах публічного спілкування. Знання української мови є неодмінною умовою набуття громадянства України. При цьому кожен громадянин України є вільним у виборі мови або мов у приватному спілкуванні, – йдеться у зверненні.
На даному етапі розвитку нашої держави українці в Україні відчувають себе іноземцями, а у школах з «навчанням» мовою меншини не знають української мови і цьому є підтверджуючі офіційні дані Міністерства освіти: 68% випускників шкіл з навчанням мовою меншини не володіють українською мовою, що веде за собою непристосованість у суспільстві та конфлікти.
– Українська мова, поряд з прапором, гербом і гімном, є символом української держави і тому будь-які прояви зневаги до державної мови мають розцінюватись як такі, що ганьблять державу, і є неприпустимими. Публічне знущання чи глум над мовою, а також її умисна дискредитація є порушенням Конституції України та образою національної гідності як громадян, так і держави, і мають переслідуватись законом, – наголошує у зверненні Володимир Стаюра.

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