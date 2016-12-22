Як вручали нагороди родичам загиблих Героїв, айдарівцю та волонтерам на сесії Тернопільської облради (відео)

22 грудня сесія Тернопільської обласної ради розпочалася з приємних новин. Спочатку пластуни передали керівництву та депутатам області вифлеємський вогонь. А потім Степан Барна і Віктор Овчарук передали державні нагороди та відзнаки Міністра оборони сім’ям загиблих Герїв Тернопільщини Ореста Квача та Андрія Юркевича; старшому сержанту, айдарівцю Віталію Дереху; волонтерам Лілї Мусіхіній та Ользі Дячишин, а також волонтеру, що зараз є депутатом обласної ради Петру Ваську.

Поділіться:









