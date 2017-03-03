Роман Заставний: “Є підстави для збільшення пенсії раніше, ніж у грудні”

Розмір пенсії в 2017 році зросте щонайменше на 10%. Про це повідомив народний депутат України Роман Заставний (фракція «Народний фронт»).

– Збільшення мінімальної заробітної плати до 3200 грн. з 1 січня ц.р. дає можливість наповнити споживчий ринок і збільшити надходження до Пенсійного фонду, – зазначив Роман Заставний. – Проектом бюджету-2017 передбачено, що пенсія зросте на 10% ще в цьому році – з грудня. Але маю щиру надію, що це відбудеться швидше, бо підстави для цього є. Лише в Тернопільській області надходження від заробітної плати за рахунок її легалізації і підняття вже зросли на 55 %, по Україні – майже на 60%, хоча планувалося 30-35% росту. За такої тенденції, підняття пенсії цілком можливе раніше, ніж в грудні і в більшому розмірі, ніж на 10%.