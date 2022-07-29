Дітей Тернопільщини запрошують на зустріч з зірками

«Амбасадор Дитинства – Всеукраїнська громадська ініціатива із соціальної адаптації дітей за напрямом спілкування «рівний-рівному», за сприяння Тернопільської обласної військової адміністрації та Тернопільської міської ради, спільно з об’єднанням “Зірковим Десантом” запрошує на зустріч з зірками дітей Тернопільщини.



Серед артистів:



Андрій Джеджула — український актор театру і кіно, теле- та радіоведучий, шоумен;



Позитив – український співак та композитор, автор пісень, музичний продюсер та актор, соліст гурту «Время и Стекло» та «MOЗGI»;



Нікіта Ломакін – український співак, автор пісень, композитор, ведучий музичного телеканалу М1, учасник шоу «X-Фактор» та «Голос країни 11»;



Амадор Лопес – україно-венесуельський фехтувальник, хореограф та співак, випускник Національного університету фізичного виховання і спорту України.



ALEKSEEV – український співак, півфіналіст четвертого сезону телевізійного шоу «Голос країни», лауреат премії «YUNA 2016» як «Відкриття року».



Зустріч відбудеться 30 липня (субота) з 15-00 до 19-00.



Вхід для зареєстрованих осіб починається з 14-00 та закінчується о 15-15.



Місце зустрічі – м. Тернопіль, Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Т. Г. Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 22.



Увага, кількість місць обмежена, для участі потрібно зареєструватися за формою, участь безкоштовна

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVl2vSfse6ORBODjjAs-XX_a_y0TovISdFpkhzdOR0rDgUYg/viewform