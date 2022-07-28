Діти проведуть благодійний Ярмарок в парку Топільче

У денному таборі «КІТ.Camp», який протягом літа відкритий у клубі для підлітків «TeenSpace», завершується зміна «КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕСІЙ».

Протягом двох тижнів діти приміряли на себе різні цікаві професії сучасності і майбутнього – лікаря, кондитера, дизайнера одягу, детектива, художника, сіті-фермера, ілюзіоніста, блогера тощо. Дізналися багато нового про ці професії, отримали цікавий практичний досвід:

зробили тірамісу і бананове морозиво на майстер-класі з виготовлення смаколиків,

надавали першу допомогу при травмах на тренінгу;

створили власноруч оригінальні авторські капелюшки,

намалювали справжні картини на майстер-класі в арт-студії “Д.Р.” у Рустама Давлетова;

опанували ази професії ілюзіоніста і дивують друзів різноманітними фокусами.

В день закриття зміни (29 липня) діти проводять благодійний Ярмарок в парку Топільче.

Діти будуть продавати власноруч намальовані картини, вироби хенд мейд – намиста, браслети з бісеру та ниток.

Також відкриють власне кафе, де будуть продавати лимонад і різноманітні смаколики, зроблені власноруч.

Проведуть для бажаючих цікаві майстер-класи – фокуси, плетіння браслетів та ін.

Усі зібрані на ярмарку гроші ми передамо на потреби ЗСУ.

Час проведення: 29 липня, 17.00-18.00.

Приходьте і підтримайте ініціативу дітей, вони дуже хочуть бути корисними і внести свій вклад в нашу перемогу!