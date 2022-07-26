“Правий сектор” організовує унікальний аукціон
удова можливість придбати унікальні твори мистецтва!
31-го липня, о 17:00, Правий сектор проведе аукціон з лотами художників світового рівня!
Вашій увазі буду представлені роботи:
– дві картини заслуженого художника України – Євгена Удіна. Це роботи, на яких зображені панорама Тернополя та Тернопільська площа.
– картина “Квіти України” чарівної і відомої далеко за межами України художниці – Олесі Гудими.
– неповторна робота з вражаючою глибиною та змістовністю бійця ДУК ПС Олега Дробоцького
– військовий короб з-під снарядів, розписаний відомою волонтеркою Оленою Вовк, та вивезений під кулями з зони бойових дій спеціально для цього аукціону.
– надзвичайно одухотворена картина “Квітковий подих”, створена Аліною-Анастасією Ющишин. Картина з особливою історією та великою цінністю для учителя юної, але вже шанованої художниці – Євгена Удіна.
Цей аукціон є чудовою можливістю не тільки здійснити престижну покупку, інвестувати в активи, що будуть лише зростати у вартості, придбати унікальні та цінні лоти, але й також допомогти у захисті України, адже усі виручені кошти будуть направлені на фронтові підрозділи наших захисників Добровольчого Українського Корпусу “Правий сектор”.
Аукціон буде проведений одночасно як вживу, так і в форматі онлайн, щоб усі бажаючі, хто немає змоги бути присутнім фізично, могли взяти в ньому участь.
Посилання для участі онлайн: