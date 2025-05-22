«Річка з назвою птаха»: розмова з Олександром Мимруком 

26 травня о 18:30 в Тернополі у креативному кластері «Nа пошті» (вул. Коперника, 4) відбудеться подія для всіх, хто цінує сучасну українську поезію. Запрошуємо вас на розмову з Олександром Мимруком.

Ця книга — це більше, ніж просто вірші. Це глибока подорож у простір слова, метафор і образів, які торкаються найтонших струн душі. Вечір обіцяє бути насиченим, теплим і атмосферним. У ролі модератора — книжкова блогерка, копірайтерка Олена Пасєка, яка допоможе розкрити таємниці збірки та поспілкуватися з автором у невимушеній обстановці.

Придбати книгу «Річка з назвою птаха»: starylev.com.ua/knyga-ricka-z-nazvoyu-ptaxa

Що таке річка? Це плин часу, рух і невловна мінливість. Це береги, на яких стоїть місто, і вільна вода, позбавлена чіткої форми. Її глибини знають про все. Предмети на її дні пам’ятають про кожен доторк своїх власників. Вона розчиняє складні конструкції речень, і слова перетворює на воду — тобто на себе.

Олександр Мимрук — поет, культурний критик, журналіст, редактор.

Народився у місті Благовіщенське Кіровоградської області. Нині мешкає у Києві. Автор поетичних збірок «Цукровик» (2017), «Річка з назвою птаха» (2024), а також нон-фікшн книжки «Олег Сенцов» (2017).

Співупорядник, куратор й автор передмови до видання «Екземпляри XX» (2021), присвяченому історії мистецької періодики в Україні. Твори перекладалися англійською, німецькою та французькою мовами. Лауреат Літературної премії «Смолоскип», Премії НСПУ за «Найкращий поетичний дебют».

Багаторічний редактор та керівник громадської організації «Читомо», яке займається висвітленням подій видавничої галузі України та світу, а також популяризацією культури й читання. Автор численних статей на тему літератури, мистецтва, архітектури й культури загалом.