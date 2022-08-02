Сьогодні у Тернополі відбудеться акція в підтримку полонених військових: “Не дозволимо катувати Героїв”

Акція в підтримку полонених захисників “Азовсталі” відбудеться у Тернополі 2-го серпня.

Мешканців міста закликають брати плакати з лозунгами та приходити на Театральний майдан о 17:30.

“Ми не дозволимо катувати та вбивати наших Героїв. Ми повинні запитати в тих, хто гарантував їхню безпеку, де вона”, – повідомили організатори у соцмережах.

Нагадаємо, що рф вчинила черговий акт тероризму – масову страту український полонених, серед яких були захисники “Азовсталі”.

В ніч на 29 липня російські бойовики обстріляли колонію в окупованій Оленівці Донецької області. За їх даними, загинуло 48 бійців, ще понад 70 – пораненні. У Генштабі ЗСУ заявили, що таким чином росія вирішила приховати катування та вбивства наших військових.

Зазначимо, що такі акції відбуваються у різних містах України. Родичі “азовців” вимагають від ООН та Червоного Хреста негайно відреагувати на терористичний акт, здійснений росією та направити своїх представників на територію колонії в Оленівці для з’ясування обставин трагедії, стану здоров’я поранених та інших військовополонених.

Саме ці організації виступали гарантами життя та здоров’я військових, які в травні вийшли з оточеного росіянами заводу “Азовсталь” у Маріуполі та здалися у полон.

Тернополяни