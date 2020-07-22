Сьогодні в Тернополі протестуватимуть проти впровадження дистанційного навчання

У середу, 22 липня, об 11 годині під стінами тернопільського Білого Дому відбудеться пікет, метою якого є домогтися забезпечення учням навчання у школах з вересня. З такою вимогою виступають перш за все батьки. Такі заходи пройдуть по всій Україні.

Організатори запрошують всіх небайдужих матерів, які виступають проти дистанційного навчання школярів.

«Не мовчіть! Доки ми мовчимо, нашими життями керують за нас», – пишуть організатори.

Нагадаємо, навчальний рік для більшості учнів розпочнеться традиційно: діти підуть у школу 1 вересня. Міністерство охорони здоров’я разом з Міністерством освіти здійснює моніторинг епідеміологічної ситуації у кожному регіоні та розробляє можливі сценарії. Найближчим часом будуть впроваджені відповідні алгоритми, про що Міністерство освіти надасть докладні роз’яснення. Також не виключено, що навчальний процес може відбуватись у змішаній формі, – каже в.о. міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Про те, що з 1 вересня не варто очікувати закриття шкіл повідомляє і заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

«Лише там, де буде «червона зона» – закриватимуть школи. «Червона зона» в цих районах – це не буде щось надзвичайне. Ми вже знаємо, що таке епідпоріг – умовний епідпоріг не такий, який завжди був для грипу та інших сезонних захворювань», – наголосив Віктор Ляшко.