Танцювальний клуб “Альянс” запрошує на феєричні ритми весни
Танцювальний Клуб Альянс – Тернопіль запрошує на «РИТМИ ВЕСНИ 2019». Феєричне дійство відбудеться 2 березня в ТРЦ «Подоляни»
З очевидних переваг:
– місце проведення – найбільший торгово-розважальний центр Західної України
– великий паркет, професійне світло та звук, великий екран
– затишні роздягальні, теплий просторий зал, столики, місця для глядачів
– кубки за 1-3 місце, послуги професійного макіяжу
– в ТРЦ «Подоляни» є розважальні майданчики для дітей, піцерія і паб, шопінг і супермаркет, льодовий центр та кінотеатр.
І найважливіше: в рамках традиційних змагань «Ритми Весни» організатори проводуть «Відкритий Кубок Західної України FNDL», який федерація Національна танцювальна ліга України вперше проводить в нашому файному Тернополі.
Запрошуємо на онлайн реєстрацію на сайт флаймарк:
https://flymark.com.ua/Competition/Details/1498