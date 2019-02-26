Танцювальний клуб “Альянс” запрошує на феєричні ритми весни

Танцювальний Клуб Альянс – Тернопіль запрошує на «РИТМИ ВЕСНИ 2019». Феєричне дійство відбудеться 2 березня в ТРЦ «Подоляни»

З очевидних переваг:

– місце проведення – найбільший торгово-розважальний центр Західної України

– великий паркет, професійне світло та звук, великий екран

– затишні роздягальні, теплий просторий зал, столики, місця для глядачів

– кубки за 1-3 місце, послуги професійного макіяжу

– в ТРЦ «Подоляни» є розважальні майданчики для дітей, піцерія і паб, шопінг і супермаркет, льодовий центр та кінотеатр.

І найважливіше: в рамках традиційних змагань «Ритми Весни» організатори проводуть «Відкритий Кубок Західної України FNDL», який федерація Національна танцювальна ліга України вперше проводить в нашому файному Тернополі.

Запрошуємо на онлайн реєстрацію на сайт флаймарк:

https://flymark.com.ua/Competition/Details/1498