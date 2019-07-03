Тернопіль проти заКЛЮЄВання: сьогодні на Театральному майдані відбудеться мирна акція протесту

Сьогодні, 03 липня о 15.00 на Театральному майдані відбудеться мирна акція протесту через рішення ЦВК про реєстрацію кандидатом в нардепи екс-глави Адміністрації президента Андрія Клюєва та українофоба Анатолія Шарія.

Андрій Клюєв – один з головних підозрюваних в організації розгону студентів на Майдані 30 листопада 2013 року. На момент розстрілу протестувальників Клюєв очолював Адміністрацію президента Януковича. З країни він зник 28 лютого 2014 року – безперешкодно, незважаючи на підозру в причетності до масових убивств. Також Клюєва підозрюють у заволодінні державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, повторно і в особливо великих розмірах.

Незважаючи на те, що 5 років тому Клюєв втік з України, 2 липня Центральна виборча комісія зареєструвала його кандидатом на дострокових виборах до Верховної Ради. Таке рішення суперечить законодавству, а повернення ставлеників часів Януковича підриває цінності Революції Гідності та нівелює її досягнення.

Таке ж рішення ЦВК винесло і щодо одіозного блогера-українофоба Анатолія Шарія, який з 2012 року не проживає в Україні та звинувачується у хуліганстві і завданні легких тілесних ушкоджень. Ми виступаємо проти такого рішення.

Ми не вата, нас не заКЛЮЄВати!

Організатор події коаліція громадьких організацій “Тернопільський центр реформ.