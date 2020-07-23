Тернопільський фестиваль “Ї” вирушає у мандрівний тур Україною до відомих письменників

Мандрівний літературний проєкт «До всіх своЇх» – це серія літературних подорожей у 7 міст України до відомих письменників. В результаті проєкту щотижня відбуватиметься:

онлайн-трансляції у соцмережах з інтерв’ю за участі відомих українських письменників (-иць) з їхніх домівок чи студій про книги, творчість та з елементами читанням віршів або уривків із прозових матеріалів.

створення 7 відеосюжетів «Будні митця». Відеосюжети включатимуть бекстейдж онлайн-трансляції, відповіді на найцікавіші запитання із онлайн-трансляцій, історії від першої особи про актуальні теми та гострі проблеми. Відео мають на меті занурити глядача у домашню атмосферу творчого життя. Змонтовані репортажні сюжети «Будні митця» опублікують на платформах Фестивалю (Facebook, Instagram, Youtube) та Інституту.

Метою Проєкту є популяризація читання та творчості українських письменників серед українців і аудиторії Мистецького фестивалю «Ї» під час карантину; промоція читання для дорослих; підвищення популярності й авторитету сучасних письменників та їхніх творів; формування бренду української літератури як актуальної та якісної.

«Ми усі втомилися від онлайн-форматів. І культурний сектор особливо гостро це відчуває. На фестивалі “Ї” наша команда завжди працює над створенням особливої атмосфери живого спілкування, спільного пригадування спогадів та історій. Для нас важливо не лише розповісти про книги чи літературні новинки, а й створити виняткові, для кожного по-своєму особливі моменти зустрічей. І передати цю атмосферу складно в онлайні, навіть попри теплі коментарі та відгуки. Саме тому ми вирішили запустити проєкт, де кожен зможе відчути цю приналежність до всіх своЇх завдяки яскравим лайвам у домівках чи студіях літераторів та цінних нестандартних відеорепортажах. Наша команда наразі працює над тим, аби відійти від цієї онлайн-бюрократії та максимально точно передати атмосферу зустрічей з письменниками», – зазначає програмний директор «Мистецького фестивалю «Ї», поет Юрій Матевощук.

Перша мандрівка відбудеться 26 липня у м. Рівне. Поки що інші локації та імена письменників організатори тримають в інтризі. Усе поступово анонсуватимуть на сторінках соцмереж.

Співзасновник «Мистецького фестивалю «Ї», Василь Томчишин, розповідає, що створити ідею події в онлайн-форматі було доволі непросто.

«Для команди фестивалю це стало великим викликом. Адже «Ї» – це зустрічі та живе спілкування, атмосферу якого складно розділяти в мережі. Проте після багатьох дискусій ми все таки вирішили поїхати в гості до постійних учасників фестивалю. Гадаю, що такий формат сподобається як нашим літераторам, так і постійним відвідувачам «Ї». – додав Василь Томчишин.

Проєкт організовано спільно з Українським інститутом книги (УІК).

«Літературні фестивалі – це джерело натхнення для читацької аудиторії, яка має можливість побачити і почути авторів, доторкнутися для фото на пам’ять і поставити будь-яке питання. Так, ми не можемо побачитися на живо, але фестиваль їде «до своїх» – добре знаних і улюблених, тож зустріч неодмінно буде теплою. Цьогоріч ми підтримуємо багато онлайн заходів з усієї України. Онлайн формат робить захід більш доступним, тому цьогоріч його можна відвідати не лише, якщо ви перебуваєте фізично у драматичному театрі файного міста. Тож усі, кому досі не вдавалося потрапити у Тернопіль та відчути атмосферу «Ї» зможуть стати частиною фестивальної спільноти та долучитися до кола «своїх» однодумців», – розповіла керівниця відділу промоції читання Українського інституту книги Анастасія Євдокимова.

Онлайн-трансляції та відеорепортажі публікуватимуть на сторінках УІК та фестивалю «Ї» у Фейсбук, Інстаграм та Ютюб-каналах.

Сторінки фестивалю «Ї» у соцмережах:

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Сторінки Українського інституту книги у соцмережах:

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