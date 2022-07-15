Цьогоріч прощі до Маріїнського духовного центру в Зарваниці не буде

Традиційної Всеукраїнської прощі до Маріїнського духовного центру в Зарваниці, яка запланована на 16-17 липня, не буде. Таке рішення сьогодні, 14 липня, за результатами засідання ради оборони Тернопільщини озвучив начальник поліції Тернопільщини Олександр Богомол. Цьогорічна проща відбудеться у форматі невеликих молебнів.

“Сьогодні, коли у Вінниці були вибухи, у Тернополі ми бачили, що люди повиходили і були біля приміщення ТОДА, міської ради поліції, тому або в бомбосховища, або ж подалі від таких об’єктів, – сказав він. – Ми спонукаємо, щоб цього року прощ не було, ми зустрічалися з греко-католицькими священниками, можуть бути тількі молебні. Ми звернулися, щоб не було масового молебня на площі у Маріїнському духовному центрі. Ми поставимо заборони на в’їзд до Маріїнського духовного центу для транспорту прихожан. Це рішення ми провели вчора, сьогодні ми його озвучили. Нині ми бачимо Вінницю і звертаємося до всіх вірян, всіх священнослужителів всіх конфесій не проводити масові заходи, а також коли є тривога, то йти в укриття негайно”.