У Тернопільській дитячій лікарні безкоштовно консультуватимуть з питань кардіології та хірургії серця

У п’ятницю, 29 липня, у Тернопільській міській дитячій комунальній лікарні (вул. Юрія Федьковича, 16) працюватимуть висококваліфіковані спеціалісти з Інституту серця Міністерства охорони здоров’я України.

Під час візиту лікарі безкоштовно консультуватимуть пацієнтів з питань дитячої кардіології, інтервенційної кардіології, інвазивної електрофізіології, рентгеноендоваскулярної діагностики та лікування, хірургії серця і магістральних судин, судинної хірургії, трансплантології і поєднаних галузей та медичної реабілітації.

Попередній запис за номером телефону: +380962081722.

У такий складний час є можливість у Тернополі пройти консультацію у найкращих фахівців України.