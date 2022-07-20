У Тернополі є можливість пройти консультацію у найкращих фахівців України

Кваліфіковані спеціалісти з Інституту серця Міністерства Охорони Здоров’я України їдуть у Тернопільську міську дитячу лікарню, аби проконсультувати тернополян з питань кардіології, інтервенційної кардіології, інвазивної електрофізіології, рентгендоваскулярної діагностики та лікування, хірургії серця і магістральних судин, судинної хірургії, трансплантології і поєднаних галузей та медичної реабілітації.

У такий складний час у тернополян є можливість у Тернополі пройти консультацію у найкращих фахівців України.

Для запису телефонуйте за номером телефону: +380962081722.