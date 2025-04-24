«Війна у жіночих обличчях»: у Тернополі пройде захід на підтримку сина військового

У Тернополі проведуть благодійний захід «Війна у жіночих обличчях»: збиратимуть кошти на лікування трирічного сина захисника

9 травня у Тернополі відбудеться благодійний захід під назвою «Війна у ЖІНОЧИХ ОБЛИЧЧЯХ. Історії Героїнь, які серед нас», організований благодійним фондом «Створені Перемагати». Про це повідомила керівниця фонду Майя Юркевич.

Захід приурочено до Дня матері й присвячено жінкам, які у різний спосіб долучаються до боротьби за перемогу України. Це волонтерки, дружини військових, організаторки соціальних та благодійних ініціатив — усі ті, кому не байдуже майбутнє країни.

«Ви почуєте хвилюючі та реальні історії Жінок, які кожного дня приймають виклики, працюють у шаленому ритмі, відповідають на “гарячі запити” й водночас залишаються тендітними та сильними. Кожна з них — це Україна», — зазначає Майя Юркевич.

Серед учасниць події — Ірина Головко, Василина Новосад, Любов Атласюк, Ольга Караванська-Гордій, Світлана Пушкар. Організатори називають їх справжніми берегинями.

Окрім виступів, відбудеться благодійний аукціон, кошти з якого підуть на лікування трирічного Лукʼянчика Снітинського — сина військового Віктора Снітинського. У дитини нещодавно виявили прогресуючу м’язову дистрофію Дюшена — рідкісне генетичне захворювання, що руйнує м’язи.

Єдиний шанс на порятунок — укол, який коштує 3 мільйони доларів США.

«Це особливий аукціон, який відрізнятиметься від усіх попередніх. Ми збираємо не просто на допомогу — ми збираємо на життя», — каже організаторка.

📍Захід відбудеться 9 травня о 17:30 в Open Space Ternopil.

Організатори запрошують усіх охочих провести вечір не лише пізнавально, а й з благородною метою.

Реквізити для допомоги мамі хлопчика, Наталії Снітинській:

Подаруй життя Лук’янчику Поповни Монобанку https://send.monobank.ua/jar/9jG3i7Ypqx

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