Злата Огнєвіч з концертом в укритті у Тернополі

Уперше з початку війни Злата Огнєвіч вирушає в міні-тур Україною в супроводі свого бенду.

Артистка подарує глядачам своє «СВІТЛО» – концертну програму, лейтмотивом якої стала нова пісня, народжена в дні війни, що дала назву туру, в рамках якого 20 липня о 18.00 ZLATA наживо виступить з довгоочікуваним концертом на сцені Креативного кластеру «Nа поштi».

Від початку бойових дій співачка активно підтримує нашу армію, виступаючи у військових частинах та шпиталях, бере участь у благодійних проектах і концертах як за кордоном, так і в Україні. І тур «СВІТЛО» не виключення: частину зібраних коштів буде передано на потреби ЗСУ.



Концерт відбудеться безпечному просторі, що з перших днів дав притулок тернополянам і переселенцям, за адресою вул. Коперника, 4.