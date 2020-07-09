-50% на першу процедуру епіляції Candela в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

«Золотий стандарт» лазерної епіляції в світі Candela GentleLase Pro-U – у Тернополі та тільки в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»!

Ідеальна епіляція – це як вічна любов.

Всі про неї говорять, але мало кому пощастило її випробувати. Саме ми допоможемо вам це виправити. Апарат Candela – єдиний лазер, результатами якого задоволені абсолютно всі!

Переваги епіляції за допомогою Candela:

це дуже потужний олександритовий лазер, на якому волосся «згорає» миттєво, а ось шкіра не нагрівається через короткий вплив імпульсу! Зовсім. Зазвичай після 4 процедури йде до 90% волосся;

працює лазер з газовим динамічним охолодженням❄- ідеально для тих, у кого низький больовий поріг;

абсолютно виключає будь-які ушкодження шкіри! Тепер ніяких опіків, а тим більше шрамів!

після епіляції волосся не вростає. Пора забути про ненависні прищики;

коротка тривалість процедури завдяки збільшеній швидкості проходження імпульсів;

один імпульс впливає на ділянку до 18 мм!!!

підходить для будь-якого типу шкіри (навіть засмаглої)!

Ви ще не спробували? Саме час, адже зараз перша процедура за привабливою ціною!

-50%!

Здається, саме час сяяти!

Запис за номерами (068) 752 52 52 та (0352) 52 52 52.